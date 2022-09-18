Пока российские оккупационные войска сосредоточили на этом все свои усилия. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
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ВСУ уничтожили баржу оккупантов с техникой
Так, враг пытается возводить понтонные переправы, а Вооруженные Силы Украины эффективно их уничтожают. Несколько таких переправ оккупантов было уничтожено возле Новой Каховки. Захватчики начали применять баржи для того, чтобы перемещать оружие и военную технику с левого берега Херсонщины на правый.
Вчера была уничтожена одна из таких барж. На ней были и техника, и россияне – все пошли ко дну,
– сообщил депутат Херсонского облсовета.
Хлань рассказал, что оккупанты не оставляют попыток восстановить мосты. Так, в районе дамбы Каховской ГЭС захватчики начали обустраивать и засыпать шлюз. Впрочем, украинская артиллерия сработала точно и разрушила планы россиян.
"Оккупанты постоянно упорно продолжают перебрасывать оружие и личный состав, а наши Вооруженные Силы абсолютно последовательно уничтожают и ломают все их планы", – отметил военнослужащий ВСУ.
Хлань рассказал о попытках россиян возобновить переправы: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные Силы Украины уже освободили четыре общины на Херсонщине. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой. Соответствующую информацию рассказал председатель Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко.
- 15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские защитники ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста.
- Оккупационные войска из-за страха контрнаступления ВСУ создают укрепление не только на правом берегу Херсонщины, а уже начали и на левом. Это значит, что оккупанты все еще готовятся к обороне и имеют для этого определенный ресурс.
- Россияне на временно оккупированных территориях никак не могут разделить сферу влияния, поэтому между ними возникают конфликты. Так, 17 сентября в Херсоне произошел бунт, который устроили вагнеровцы. А кадыровцы принялись их унимать.