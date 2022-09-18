Пока российские оккупационные войска сосредоточили на этом все свои усилия. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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ВСУ уничтожили баржу оккупантов с техникой

Так, враг пытается возводить понтонные переправы, а Вооруженные Силы Украины эффективно их уничтожают. Несколько таких переправ оккупантов было уничтожено возле Новой Каховки. Захватчики начали применять баржи для того, чтобы перемещать оружие и военную технику с левого берега Херсонщины на правый.

Вчера была уничтожена одна из таких барж. На ней были и техника, и россияне – все пошли ко дну,

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

Хлань рассказал, что оккупанты не оставляют попыток восстановить мосты. Так, в районе дамбы Каховской ГЭС захватчики начали обустраивать и засыпать шлюз. Впрочем, украинская артиллерия сработала точно и разрушила планы россиян.

"Оккупанты постоянно упорно продолжают перебрасывать оружие и личный состав, а наши Вооруженные Силы абсолютно последовательно уничтожают и ломают все их планы", – отметил военнослужащий ВСУ.

Хлань рассказал о попытках россиян возобновить переправы: смотрите видео

Какая ситуация в Херсонской области: коротко