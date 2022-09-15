Про це у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

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Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу

Авіація Сил оборони протягом доби здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Це було здійснено для підтримки дій наземних угруповань.

Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються,

– йдеться у повідомленні.

Також на різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України знищили два безпілотники російських окупантів.

У Генштабі розповіли, що підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.

У зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.

Зазначимо, що росія продовжує втрачати свої ресурси у війні проти України. Зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат росії.

Повідомляється, що в Україні вже загинуло 53 850 окупантів. Тільки за минулу добу було знищено 200 загарбників.

Очевидно, що втрати ворога збільшуються після вибухів, які прогриміли в окупованому Мелітополі. Ймовірно, окупантам дісталося і в захопленому Бердянську.

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