Про вибухи у місті близько 14 години повідомив мелітопольський мер Іван Федоров. Він зазначив, що два гучні вибухи прогриміли в південній частині Мелітополя.

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Вибухи сталися на півдні Мелітополя

Іван Федоров розповів, що в той бік помчали карети швидкої допомоги.

Тож підраховуємо втрати ворога,

– додав мер Мелітополя.

Окупанти тікають з Мелітополя

Російських загарбників переслідує "бавовна" в окупованому Мелітополі. Щотижня вибухи стаються на складах і базах російських окупантів у захопленому Мелітополі. Також росіян переслідують партизани.

На тлі наступу ЗСУ російські окупанти почали тікати з Мелітополя. Іван Федоров інформував, що росіяни тікають у напрямку окупованого Криму. Також він повідомляв, що загарбники намагаються вивезти майно, яке награбували.

13 вересня Іван Федоров теж інформував, що в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи у районі аеродрому. Саме там окупанти облаштували одну з військових баз.

Окрім того, вибухи в Мелітополі пролунали зранку 12 вересня. Тоді Іван Федоров інформував, що вибухи лунають у південній частині міста. До цього сильні вибухи в Мелітополі чули вночі 11 вересня.

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