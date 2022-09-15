О взрывах в городе около 14 часов сообщил мелитопольский мэр Иван Федоров. Он отметил, что два громких взрыва прогремели в южной части Мелитополя.

Кстати Мэр Федоров рассказал, как будут освобождать Мелитополь на примере Харьковской области

Взрывы произошли на юге Мелитополя

Иван Федоров рассказал, что в ту сторону помчались кареты скорой помощи.

Поэтому подсчитываем потери врага,

– добавил мэр Мелитополя.

Оккупанты убегают из Мелитополя

Российских захватчиков преследует "хлопок" в оккупированном Мелитополе. Еженедельно взрывы происходят на складах и базах российских оккупантов в захваченном Мелитополе. Также россиян преследуют партизаны.

На фоне наступления ВСУ российские оккупанты начали бежать из Мелитополя. Иван Федоров информировал, что россияне бегут в направлении оккупированного Крыма. Также он сообщал, что захватчики пытаются вывезти имущество, которое награбили.

13 сентября Иван Федоров также информировал, что во временно оккупированном Мелитополе прогремели три громких взрыва в районе аэродрома. Именно там оккупанты обустроили одну из военных баз.

Кроме того, взрывы в Мелитополе прогремели утром 12 сентября. Тогда Иван Федоров информировал, что взрывы раздаются в южной части города. До этого сильные взрывы в Мелитополе слышали ночью 11 сентября.

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