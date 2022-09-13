В ходе контрнаступления ВСУ удачно отрабатывают и пункты оккупантов в Мелитополе. О взрывах сообщил городской глава Иван Федоров около 14:30.

Внимание Мы четко понимаем – псевдореферендум не состоится, – мэр Мелитополя о провалах оккупантов

Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности,

– отметил Федоров.

Заявлений от оккупантов пока не было.

К слову, перед этим о мощных взрывах сообщили во временно оккупированном Херсоне. Местные жители слышали не менее 10 взрывов.

В Мелитополе довольно неспокойно последние дни

Вчера, 12 сентября, ВСУ ударили по военным объектам врага, которые размещены на территории временно оккупированного Мелитополя.

Перед этим, ночью, местных тоже разбудили звуки взрывов. Сообщалось о по меньшей мере 5 взрывах. Тогда предполагали, что ВСУ ударили по позициям врага.

В целом в Мелитополе сейчас довольно тревожно – оккупанты все еще пытаются готовиться к псевдореферендумам, но боятся за свою жизнь.

Так, 8 сентября стало известно, что дом коллаборанта юрия онищука взорвали. Как отметил Иван Федоров, это первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан. Отметим, что сам онищук – псевдоруководитель КП "Водоканал".

В дополнение, россияне чувствуют, что ВСУ уже близко, поэтому напряжение только растет.

Обратите внимание! По данным Ивана Федорова, оккупанты последние 3 недели стягивают свою технику в Мелитополь. Они концентрируют ее в центре города и за его пределами, а местных жителей используют как живой щит.

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