У ході контрнаступу ЗСУ вдало відпрацьовують й пункти окупантів у Мелітополі. Про вибухи повідомив міський голова Іван Федоров близько 14:30.

Увага Ми чітко розуміємо – псевдореферендум не відбудеться, – мер Мелітополя про провали окупантів

Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці,

– зазначив Федоров.

Заяв від окупантів наразі не було.

До слова, перед цим про потужні вибухи повідомили у тимчасово окупованому Херсоні. Місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів.

У Мелітополі досить неспокійно останні дні

Вчора, 12 вересня ЗСУ вдарили по військових об'єктах ворога, які розміщенні на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Перед цим, вночі, місцевих теж розбудили звуки вибухів. Повідомлялось про щонайменше 5 вибухів. Тоді припускали, що ЗСУ вдарило по позиціях ворога.

Загалом у Мелітополі зараз досить тривожно – окупанти все ще намагаються готуватись до псевдореферендумів, але бояться за своє життя.

Так, 8 вересня стало відомо, що будинок колаборанта юрія онищука підірвали. Як зазначив Іван Федоров, це перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів. Зауважимо, що сам онищук – псевдокерівник КП "Водоканал".

На додаток, росіяни відчувають, що ЗСУ уже близько, тож напруга лише зростає.

Зверніть увагу! За даними Івана Федорова, окупанти останні 3 тижні стягують свою техніку у Мелітополь. Вони концентрують її в центрі міста та за його межами, а місцевих мешканців використовують як живий щит.

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