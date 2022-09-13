Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал. Наразі інформація уточнюється.

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У Херсоні чути вибухи

За інформацією місцевих жителів, потужні вибухи пролунали на околицях та у самому місті Херсон.

Російські ЗМІ стверджують, що працює ППО, але стовпи диму говорять про протилежне.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив вибухи у місті.

Схоже, по окупантах дуже потужно прилетіло,

– зазначив він.



У Херсоні нові вибухи / телеграм-канал "Ху**вий Херсон"



У Херсоні видніється чорний дим / телеграм-канал "Ху**вий Херсон"



У Херсоні повідомили про 10 вибухів / телеграм-канал "Ху**вий Херсон"



У місті стоїть чорний дим / телеграм-канал "Ху**вий Херсон"

Деокупація Херсонщини: останні новини

Українські воїни просуваються не лише на Сході України, а й на Півдні. Так, упродовж 12 вересня вони звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області. Мовиться про:

Високопілля,

Нововознесенське,

Білогірку,

Сухий Ставок,

Миролюбівку.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевнила, що ці населені пункти – повністю під контролем ЗСУ. Наші військові вже зачистили їх від російських окупантів, але наразі там ще тривають певні заходи.

Що відбувається на деокупованих територіях

За словами Сергія Хланя, наразі головне завдання у звільнених населених пунктах – це ремонтні роботи.

"Є певна кількість людей, яка залишилася і пережила окупацію. Їм потрібно забезпечити ремонт житла, адже ми йдемо в осінь та зиму. Тому зараз будівельні матеріали та ремонтні роботи – це номер 1", – зауважив депутат Херсонської облради. Ба більше, школи та інші заклади, додав Хлань, – розграбовані та зруйновані.

Окрім цього, надважливою є гуманітарна та продовольча допомога. Цим активно займаються благодійні фонди та обласна військова адміністрація.

"Зараз потрібно допомогти тим людям, адже там ситуація кричуща. Усі сили спрямовані на це", – зауважив Хлань.

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