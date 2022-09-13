Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Сейчас информация уточняется.
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В Херсоне слышны взрывы
По информации местных жителей, мощные взрывы прогремели на окраинах и в самом городе Херсон.
Российские СМИ утверждают, что работает ПВО, но столбы дыма говорят об обратном.
Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил взрывы в городе.
Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело,
– отметил он.
В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"
В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"
В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"
В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"
Деоккупация Херсонщины: последние новости
Украинские воины продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Говорится о:
- Высокополье,
- Нововознесенское,
- Белогорку,
- Сухой Ставок,
- Миролюбовку.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от русских оккупантов, но сейчас там еще идут определенные меры.
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