Окупанти визначили Мелітополь як логістичний центр, який для них є вкрай важливим. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров зауважив, що окупанти накопичують техніку в центрі міста на базі шкіл та дитячих садочків для того, щоб прикриватися мешканцями як живим щитом.

На території Мелітопольського району, здебільшого в лісах, росіяни концентрують тисячі одиниць техніки для того, щоб також чинити спротив нашим Збройним Силам,

– зауважив мер міста.

За словами Федорова, місто – стратегічна локація для деокупації Півдня України.

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Чим важливий Мелітополь

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що загарбники дуже бояться, щоб Збройні Сили України не почали рух у бік цього міста. Адже Мелітополь – це ключ до Півдня України.

Мелітополь, пояснив Жданов, вирішує кілька проблем. Зокрема, питання Запорізької й Херсонської областей. І що найголовніше – він розв'язує питання припинення суходільного коридору до Криму.

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Мешканці тимчасово окупованого міста не можуть отримати препарати, яких конче потребують, бо окупанти блокують гуманітарні вантажі з ліками до Мелітополя.

Також у школах міста дітей змушують фотографуватись із портретом путіна. Учням такі ганебні фотосесії, ясна річ, не до вподоби.

Крім того, Федоров розповідав, що у Мелітополі росіяни хочуть зомбувати українських дітей. Кожного ранку вони змушуватимуть співати гімн росії та піднімати прапор окупантів. Також загарбники переписують історію України під свій лад, щоб ввести в оману дітей та їхніх батьків.

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