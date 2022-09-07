Це стосується російських супермаркетів, які зайняли приміщення вкрадених "АТБ" та "Сільпо" по Мелітополю. Так, у магазинах "Мера", "Мясоруб" і "Центральный" цінники на товар винятково у рублях.

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У Мелітополі не можна розрахуватися гривнями

Продавці кажуть, що гривні не беруть. Однак у супермаркеті "Мера" висить оголошення про те, що можуть перевести в готівку кошти з банківської картки.

Ціни ж у цих магазинах космічні. Навіть привезти із Криму товар із націнкою коштуватиме менше, ніж у цих торгових точках. Я взагалі не зрозумію, на кого розраховані такі магазини,

– обурився підприємець.

Претензії є у мелітопольців і до асортименту. Вони скаржаться, що до Мелітополя завозять "одне л*йно". Навіть самі росіяни до цих супермаркетів не ходять.

Буквально за тиждень у місті змінився курс гривні до рубля. Якщо тиждень тому 1 000 рублів прирівнювали до 820 гривень, то тепер 650 гривень.

"Йде штучне заниження курсу, бо не центробанк, а особисто наш п'яниця балицький видає якісь укази по курсу гривні та рубля, граючи на руку чорним міняйлам. Таке почуття, що він із ними в долі або кришує цей бізнес. Якщо курс буде 1 до 1, то гривня взагалі може зникнути", – наголосив підприємець з Мелітополя.

Долар у Мелітополі продають за курсом 1 до 45 – 47 за нові купюри та 1 до 43 – 44 за старі. За словами місцевих, нині у місті процвітає "чорна" точка переведення в готівку.

Станом на 6 вересня у Мелітополі на чорному ринку можна було перевести в готівку гривню з картки під 8 – 15%, а продати безготівку – 3 – 8,5%.

У Мелітополі сьогодні активно скуповують безготівкові та переводять у криптовалюту. Вільної карбованцевої грошової маси в місті немає, оскільки цю валюту всю вивозять до Криму. На півострові мелітопольців сприймають як грошовий гаманець,

– додав бізнесмен.

Яка нині ситуація в окупованому Мелітополі: останні новини

Окупанти блокують гуманітарні вантажі з ліками до Мелітополя. Так, мешканці тимчасово окупованого міста не можуть отримати препарати, яких конче потребують.

Також у захопленому Мелітополі російські окупанти змушують школярів фотографуватися на фоні портрета владіміра путіна. Учням такі ганебні фотосесії, ясна річ, не до вподоби.

Окрім цього, у Мелітополі росіяни хочуть зомбувати українських дітей. Кожного ранку вони змушуватимуть співати гімн росії та піднімати прапор окупантів. Також загарбники переписують історію України під свій лад, щоб ввести в оману дітей та їхніх батьків.

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