Через Василівку перевезення вантажів є неможливим. Вчора автівки волонтерів, які везли медикаменти до Мелітополя, не пропустили через блокпост і відправили у зворотному напрямку. Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Проблема загострюється

За словами Федорова, дії окупантів призведуть до того, що:

у лікарнях виникне дефіцит медикаментів;

люди з хронічними захворюваннями не зможуть отримувати необхідні ліки;

виникне питання з інсуліном та діалізом.

Сьогодні це нагальна проблема, яку ми розраховуємо вирішувати завдяки нашим міжнародним партнерам, аби нам відкрили зелений коридор, щоб ми змогли доправити гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території,

– наголосив очільник Мелітополя.

Обов'язкова евакуація неможлива

На жаль, підкреслив Федоров, ворог не погоджує евакуацію та не дає вивозити мешканців. "Є можливість самостійно евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Люди власним транспортом виїжджають або через Крим, або через Василівку. Але це досить складно, адже чекати на свою чергу можна від 3 до 5 діб", – пояснив він.

Кількість охочих виїхати зростає

Варто зауважити, що на бажання мешканців залишити тимчасово окуповані території вплинули, зокрема, події на Запорізькій АЕС та наближення складного опалювального сезону. Основним чинником, звісно, є безпекова ситуація.

Коли на тимчасово окупованих територіях повністю зникло світло, а разом з ним – вода, мобільний зв'язок та інтернет. Люди почали масово виїжджати. Утворилися черги, по 1000 людей чекають на свій виїзд,

– сказав мер міста.

Чергову хвилю евакуації очікують на початку жовтня у зв'язку з наближенням опалювального сезону. Як наголосив Федоров, на тимчасово окупованій території він не розпочнеться вчасно, адже немає природного газу. Річ у тім, що 90% опалювальної системи працює саме на ньому.

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