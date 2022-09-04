Через Васильевку перевозка грузов невозможна. Вчера автомобили волонтеров, которые везли медикаменты в Мелитополь, не пропустили через блокпост и отправили в обратном направлении. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Проблема обостряется

По словам Федорова, действия оккупантов приведут к тому, что:

в больницах возникнет дефицит медикаментов;

люди с хроническими заболеваниями не смогут получать необходимые лекарства;

возникнет вопрос с инсулином и диализом.

Сегодня это насущная проблема, которую мы рассчитываем решать благодаря нашим международным партнерам, чтобы нам открыли зеленый коридор, чтобы мы смогли доставить гуманитарные грузы на временно оккупированные территории,

– подчеркнул глава Мелитополя.

Обязательная эвакуация невозможна

К сожалению, подчеркнул Федоров, враг не согласен с эвакуацией и не дает вывозить жителей. "Есть возможность самостоятельно эвакуироваться с временно оккупированных территорий. Люди на собственном транспорте выезжают либо через Крым, либо через Васильевку. Но это достаточно сложно, ведь ждать свою очередь можно от 3 до 5 суток", – объяснил Федоров.

Количество желающих уехать растет

Следует заметить, что на желание жителей оставить временно оккупированные территории повлияли, в частности, события на Запорожской АЭС и приближение сложного отопительного сезона. Основным фактором, безусловно, является ситуация с безопасностью.

Когда на временно оккупированных территориях полностью исчез свет, а вместе с ним – вода, мобильная связь и интернет. Люди начали массово уезжать. Образовались очереди, по 1000 человек ждут своего выезда,

– сказал мэр города.

Очередную волну эвакуации ожидают в начале октября в связи с приближающимся отопительным сезоном. Как отметил Фёдоров, на временно оккупированной территории он не начнется вовремя, ведь нет природного газа. Дело в том, что 90% системы отопления работает именно на нем.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

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