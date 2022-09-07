Это касается российских супермаркетов, занявших помещение украденных "АТБ" и "Сильпо" по Мелитополю. Так, в магазинах "Мера", "Мясоруб" и "Центральный" ценники на товар исключительно в рублях.

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В Мелитополе нельзя рассчитаться гривнами

Продавцы говорят, что гривны не берут. Однако в супермаркете "Мера" висит объявление о том, что могут обналичить средства с банковской карты.

Цены в этих магазинах космические. Даже привезти из Крыма товар с наценкой обойдется меньше, чем в этих торговых точках. Я вообще не пойму, на кого рассчитаны такие магазины,

– возмутился предприниматель.

Претензии есть у мелитопольцев и к ассортименту. Они жалуются, что в Мелитополь завозят "одно и то же". Даже сами россияне в эти супермаркеты не ходят.

Буквально через неделю в городе изменился курс гривны к рублю. Если неделю назад 1000 рублей приравнивали к 820 грн, то теперь 650 грн.

"Идет искусственное занижение курса, потому что не центробанк, а лично наш пьяница балицкий издает какие-то указы по курсу гривны и рубля, играя на руку черным менялам. Такое чувство, что он с ними в доле или крышует этот бизнес", – подчеркнул предприниматель из Мелитополя.

Доллар в Мелитополе продается по курсу 1 к 45 – 47 за новые купюры и 1 к 43 – 44 за старые. По словам местных, сейчас в городе процветает "черная" точка обналичивания.

По состоянию на 6 сентября в Мелитополе на черном рынке можно было обналичить гривну с карты под 8 – 15%, а продать безналичку – 3 – 8,5%.

В Мелитополе сегодня активно скупают безналичные и переводят в криптовалюту. Свободной рублевой денежной массы в городе нет, поскольку эту валюту вывозят всю в Крым. На полуострове мелитопольцев воспринимают как денежный кошелек,

– добавил бизнесмен.

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Оккупанты блокируют гуманитарные грузы с лекарствами в Мелитополь. Так, жители временно оккупированного города не могут получить препараты, в которых нуждаются.

Также в захваченном Мелитополе российские оккупанты заставляют школьников фотографироваться на фоне портрета Владимира Путина. Ученикам такие позорные фотосессии, конечно, не по душе.

Кроме того, в Мелитополе россияне хотят зомбировать украинских детей. Каждое утро они будут заставлять петь гимн россии и поднимать флаг оккупантов. Также захватчики переписывают историю Украины под свой строй, чтобы обмануть детей и их родителей.

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