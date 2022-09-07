Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему російських окупантів.
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"Окупанти хочуть підсилювати два напрямки"
Жданов зазначив, що частина третього армійського корпусу з'явилася на Півдні України. Згідно із повідомленнями російських ЗМІ, окупанти з цього корпусу є в районі Мелітополя, також вони зараз будуть пересуватися з Ростова до Донецька.
Вони хочуть підсилювати два напрямки. Хочуть укріпити Мелітополь і підсилити дії приватних компаній, тобто найманців на Донецькому напрямку, зокрема, Бахмутський і Авдіївський напрямки,
– сказав військовий експерт.
За його словами, на Бахмутському й Авдіївському напрямках досі йдуть атаки з боку російських військ. Ворожі найманці жодного дня не припиняють там своїх атак.
Жданов про важливість Мелітополя: дивіться відео
Чим важливий Мелітополь
Жданов вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему росіян. Якби вони його застосували на одному напрямку, то, можливо, було б якесь підсилення їхніх дій.
Оскільки вони його розпорошили по різних, то толку не буде. І, на мій погляд, він далі від Мелітополя навряд чи піде,
– зазначив він.
Військовий експерт зауважив, що загарбники дуже бояться, щоб Збройні Сили України не почали рух у бік цього міста. Адже Мелітополь – це ключ до Півдня України.
Мелітополь, пояснив Жданов, розв'язує одразу кілька питань. Зокрема, питання Запорізької й Херсонської областей. І що найголовніше – він розв'язує питання припинення суходільного коридору до Криму.
Третій армійський корпус в Україні: що відомо
- В Україну перекидають добровольчі батальйони, що входять до складу 3-го армійського корпусу росії. В американському Інституті вивчення війни вважають, що їх використають для відновлення наступу.
- Відомо, що третій армійський корпус був сформований лише нещодавно, спеціально для участі у бойових діях на території України.
- У Генеральному штаб ЗСУ заявили, що російські окупанти перегруповують третій армійський корпус на окуповану частину Запоріжжя. Ворог планує там йти у наступ.
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