Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему російських окупантів.

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"Окупанти хочуть підсилювати два напрямки"

Жданов зазначив, що частина третього армійського корпусу з'явилася на Півдні України. Згідно із повідомленнями російських ЗМІ, окупанти з цього корпусу є в районі Мелітополя, також вони зараз будуть пересуватися з Ростова до Донецька.

Вони хочуть підсилювати два напрямки. Хочуть укріпити Мелітополь і підсилити дії приватних компаній, тобто найманців на Донецькому напрямку, зокрема, Бахмутський і Авдіївський напрямки,

– сказав військовий експерт.

За його словами, на Бахмутському й Авдіївському напрямках досі йдуть атаки з боку російських військ. Ворожі найманці жодного дня не припиняють там своїх атак.

Жданов про важливість Мелітополя: дивіться відео

Чим важливий Мелітополь

Жданов вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему росіян. Якби вони його застосували на одному напрямку, то, можливо, було б якесь підсилення їхніх дій.

Оскільки вони його розпорошили по різних, то толку не буде. І, на мій погляд, він далі від Мелітополя навряд чи піде,

– зазначив він.

Військовий експерт зауважив, що загарбники дуже бояться, щоб Збройні Сили України не почали рух у бік цього міста. Адже Мелітополь – це ключ до Півдня України.

Мелітополь, пояснив Жданов, розв'язує одразу кілька питань. Зокрема, питання Запорізької й Херсонської областей. І що найголовніше – він розв'язує питання припинення суходільного коридору до Криму.

Зверніть увагу! Росіяни планували, що в угруповання вдасться набрати близько 15 – 15,5 тисяч особового складу. Але їм не вдалося цього зробити. За даними моніторингової групи "Інформаційний спротив", наразі в 3 армійському корпусі перебуває від 10,5 – до максимум 11,5 тисяч окупантів.

Третій армійський корпус в Україні: що відомо

В Україну перекидають добровольчі батальйони, що входять до складу 3-го армійського корпусу росії. В американському Інституті вивчення війни вважають, що їх використають для відновлення наступу.

Відомо, що третій армійський корпус був сформований лише нещодавно, спеціально для участі у бойових діях на території України.

У Генеральному штаб ЗСУ заявили, що російські окупанти перегруповують третій армійський корпус на окуповану частину Запоріжжя. Ворог планує там йти у наступ.

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