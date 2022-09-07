Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему російських окупантів.

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"Окупанти хочуть підсилювати два напрямки"

Жданов зазначив, що частина третього армійського корпусу з'явилася на Півдні України. Згідно із повідомленнями російських ЗМІ, окупанти з цього корпусу є в районі Мелітополя, також вони зараз будуть пересуватися з Ростова до Донецька.

Вони хочуть підсилювати два напрямки. Хочуть укріпити Мелітополь і підсилити дії приватних компаній, тобто найманців на Донецькому напрямку, зокрема, Бахмутський і Авдіївський напрямки,
– сказав військовий експерт.

За його словами, на Бахмутському й Авдіївському напрямках досі йдуть атаки з боку російських військ. Ворожі найманці жодного дня не припиняють там своїх атак.

Жданов про важливість Мелітополя: дивіться відео

Чим важливий Мелітополь

Жданов вважає, що третій армійський корпус не розв'язує проблему росіян. Якби вони його застосували на одному напрямку, то, можливо, було б якесь підсилення їхніх дій.

Оскільки вони його розпорошили по різних, то толку не буде. І, на мій погляд, він далі від Мелітополя навряд чи піде,
– зазначив він.

Військовий експерт зауважив, що загарбники дуже бояться, щоб Збройні Сили України не почали рух у бік цього міста. Адже Мелітополь – це ключ до Півдня України.

Мелітополь, пояснив Жданов, розв'язує одразу кілька питань. Зокрема, питання Запорізької й Херсонської областей. І що найголовніше – він розв'язує питання припинення суходільного коридору до Криму.

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