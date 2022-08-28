Про це 24 каналу розповів координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. За його словами, окупанти спробують використати 3 армійський корпус як "вирішальний фактор" на одному з оперативних напрямків. Це покаже, який напрямок є зараз найбільш пріоритетним для росіян.

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Окупанти не змогли повністю доукомплектувати корпус

росіяни планували, що в угруповання вдасться набрати близько 15 – 15,5 тисяч особового складу. Але їм не вдалося цього зробити. За даними Машовця, наразі в 3 армійському корпусі перебуває від 10,5 – до максимум 11,5 тисяч окупантів.

Вони пройшли бойове злагодження та загальну підготовку до бойових дій у трьох російських навчальних центрах. Зараз угруповання перекидають в райони оперативного призначення.

Про боєздатність 3 армійського корпусу поки рано говорити. Є певна інформація, що в особовий склад набирали, зокрема й старших людей з поганою фізичною підготовкою. Але конкретно перевірити, наскільки боєздатне це угруповання, можна лише безпосередньо в бойових діях.

Машовець про 3 армійський корпус окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, окупанти почали перекидати добровольчі батальйони з новоствореного 3 армійського корпусу на окуповані території України. Їх можуть використати для відновлення наступу на Донеччині та Півдні України.

На полігоні Муліне, що поблизу Нижнього Новгорода, окупанти тренувалися на досить сучасній техніці – танках Т-90М та Т-80БВМ тощо.

Утім, не факт, що угруповання 3-го армійського корпусу, як зазначають представники Інституту, зможе дати ефективну бойову міць. Багато добровольців цього угруповання не мають бойового досвіду. А на фотографіях з навчань можна побачити, що там були старі новобранці з поганою фізичною формою.