Добровольчі батальйони розгорнуть в спеціальних загальновійськових підрозділах. Ймовірно, вони намагатимуться наступати на Донецькому та Південного напрямках.

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Батальйони 3-го армійського полку використовуватимуть для наступу

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що добровольчі батальйони, які формує росія, розділили на дві загальні групи.

Деякі з них відправляються на передову, щойно завершать скорочену початкову підготовку.

Інші – об'єднуються в новий 3-й армійський корпус.

Згідно з аналізом Janes Intelligence Group нових знімків бойової підготовки підрозділів 3-го армійського корпусу на полігоні Муліне в Нижньому Новгороді, військові тренуються на сучаснішій російській техніці, зокрема:

бойових машинах піхоти БМП-3,

танках Т-90М та Т-80БВМ,

новітніх варіантах автоматів АК-12.

Інші російські добровольчі батальйони, які воювали в Україні, до прикладу, північноосетинський батальйон "Аланія", не вступали в бій зі старішою технікою.

Той факт, що підрозділи 3-го армійського корпусу тренуються на кращому озброєнні та, очевидно, стримуються для розгортання у більш злагоджені загальновійськові групи, свідчить про те, що російські військові мають намір залучити їх до наступальних операцій, сподіваючись відновити темпи десь уздовж лінії фронту,

– зауважили експерти.

Повідомляється, що частини 3-го армійського корпусу вже рухаються з Нижнього Новгорода ближче до кордону росії з Україною.

Окрім цього, волонтери Conflict Intelligence Team 27 серпня помітили у Ростовській області танки Т-80БВ і Т-90М, які були в Муліне.

"Якщо це повідомлення вірне, воно може свідчити про те, що російські військові мають намір залучити 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій поблизу Донецька, де рух навколо Мар'їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після досягнення певних успіхів", – додали в ISW.

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Також окупантів можуть перекинути на Південь

В Інституті вивчення війни також зазначили, що елементи 3-го армійського корпусу можуть розгорнутися й на південній осі – біля Херсона, на Півдні України.

На це вказує повідомлення російських ЗМІ про те, що хабаровський крайовий батальйон зв'язку "Барон Корф" підтримуватиме облаштування польових постів окупантів у Херсонській області. Також він забезпечуватиме командування та контроль за новим 3-м армійським корпусом росії.

Однак елементи 3-го армійського корпусу навряд чи створять ефективну бойову міць. Краще оснащення не обов'язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад не є добре навченим або дисциплінованим, як багато членів добровольчих підрозділів 3-го армійського корпусу,

– заявили експерти.

Вони додали, що для багатьох добровольців 3-го армійського корпусу попередній військовий досвід не є обов'язковим. Окрім цього, на фото з навчань видно, що бійці подекуди були фізично непридатними та старими.

"Аналітики також відзначають, що відсутність у Росії досвідчених унтерофіцерів зашкодить ефективності 3-го армійського корпусу", – додали в ISW.

Експерти підсумували, що, окрім цього, раніше були повідомлення й про недисциплінованість особового складу 3-го армійського корпусу.

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