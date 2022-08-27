Як повідомляє Conflict Intelligence Team, росіяни вирішили перекинути на фронт 3 армійський корпус. Відомо, що він був сформований лише нещодавно, спеціально для участі у бойових діях на території України.

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Окупанти перекидають в Україну новосформований армійський корпус

Останніми днями волонтери СІТ почали повідомляти про те, що залізницею рухається багато військової техніки росіян. Зокрема, на фото та відео вдалося зафіксувати комплекси "Бук", а також танки Т-80БВ та Т-90М.

Згідно з наявними даними, техніка окупантів прямує до залізничної станції Неклинівка Ростовської області, що межує з Донеччиною. Також відомо, що там окупанти сформували новий 3 армійський корпус.

Аналітики також дивуються, як руках росіян-добровольців, які не відрізняються ані бойовим духом, ані навичками, ані дисципліною, опинилися такі зразки сучасної техніки. Є дві вірогідні причини такої ситуації, жодна з них не грає на руку росіянам: або у їхніх рядах вже не залишилося досвідчених екіпажів для навчання добровольців, або окупанти мають складнощі зі зняттям з консервації старої техніки.

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