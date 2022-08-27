Как сообщает Conflict Intelligence Team, россияне решили перебросить на фронт 3 армейский корпус. Известно, что он был сформирован только недавно специально для участия в боевых действиях на территории Украины.

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Оккупанты перебрасывают в Украину новосформированный армейский корпус

В последние дни волонтеры СIТ начали сообщать о том, что по железной дороге движется много военной техники россиян. В частности, на фото и видео удалось зафиксировать комплексы "Бук", а также танки Т-80БВ и Т-90М.

Согласно имеющимся данным, техника оккупантов направляется к железнодорожной станции Неклиновка Ростовской области, граничащей с Донецкой областью. Также известно, что там оккупанты сформировали новый 3 армейский корпус.

Аналитики также удивляются, как в руках россиян-добровольцев, не отличающихся ни боевым духом, ни навыками, ни дисциплиной, оказались такие образцы современной техники. Есть две вероятные причины такой ситуации, ни одна из них не играет на руку россиянам: либо в их рядах уже не осталось опытных экипажей для обучения добровольцев, либо оккупанты имеют сложности со снятием с консервации старой техники.

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