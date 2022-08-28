Добровольческие батальоны развернут в специальных общевойсковых подразделениях. Вероятно, они попробуют наступать на Донецком и Южном направлениях.

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Батальоны 3-го армейского полка будут использовать для наступления

В американском Институте изучения войны рассказали, что добровольческие батальоны, формируемые россией, разделили на две общие группы.

Некоторые из них отправляются на передовую, как только завершат сокращенную начальную подготовку.

Другие – объединяются в новый 3-й армейский корпус.

Согласно анализу Janes Intelligence Group новых снимков боевой подготовки подразделений 3-го армейского корпуса на полигоне Мулино в Нижнем Новгороде, военные тренируются на более современной российской технике, в частности:

боевых машинах пехоты БМП-3,

танках Т-90М и Т-80БВМ,

новейших вариантах автоматов АК-12.

Другие российские добровольческие батальоны, воевавшие в Украине, например, североосетинский батальон "Алания", не вступали в бой со старшей техникой.

Тот факт, что подразделения 3-го армейского корпуса тренируются на лучшем вооружении и, очевидно, сдерживаются для развертывания в более слаженные общевойсковые группы, свидетельствует о том, что российские военные намерены привлечь их к наступательным операциям, надеясь возобновить темпы вдоль линии фронта,

– отметили эксперты.

Сообщается, что части 3-го армейского корпуса уже двигаются из Нижнего Новгорода ближе к границе россии с Украиной.

Кроме этого, волонтеры Conflict Intelligence Team 27 августа заметили в Ростовской области танки Т-80БВ и Т-90М, находившиеся в Мулино.

"Если это сообщение верно, оно может свидетельствовать о том, что российские военные намерены привлечь 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций вблизи Донецка, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки остановилось после достижения определенных успехов", – добавили в ISW.

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Также оккупантов могут перебросить на Юг

В Институте изучения войны также отметили, что элементы 3-го армейского корпуса могут развернуться и на южной оси – у Херсона, на Юге Украины.

Об этом свидетельствуют сообщения российских СМИ о том, что хабаровский краевой батальон связи "Барон Корф" будет поддерживать обустройство полевых постов оккупантов в Херсонской области. Также он будет обеспечивать командование и контроль за новым 3-м армейским корпусом россии.

Однако элементы 3-го армейского корпуса вряд ли создадут эффективную боевую мощь. Лучшее оснащение необязательно делает силы более эффективными, если личный состав не очень хорошо обучен или дисциплинирован, как многие члены добровольческих подразделений 3-го армейского корпуса,

– заявили эксперты.

Они добавили, что для многих добровольцев 3-го армейского корпуса предыдущий военный опыт не обязателен. Кроме этого, на фото из учений видно, что бойцы иногда были физически непригодными и старыми.

"Аналитики также отмечают, что отсутствие в россии опытных унтер-офицеров будет вредить эффективности 3-го армейского корпуса", – добавили в ISW.

Эксперты подытожили, что, кроме того, ранее были сообщения и о недисциплинированности личного состава 3-го армейского корпуса.

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