Такое мнение 24 канал высказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, планы путина по увеличению штата своей армии, по сути, являются началом гибридной мобилизации в россии.

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Ступак напомнил, что президент страны-агрессора с 2023 года хочет увеличить численность российской армии на 137 тысяч человек.

Эти 137 тысяч свидетельствуют о том, что россияне потеряли в Украине такую численность людей убитыми, ранеными, пропавшими без вести, самострелами, отказниками, что им нужно каким-либо образом закрывать эти дыры.

– отметил экссотрудник СБУ.

Ступак добавил, что в россии катастрофически не хватает военных, которые будут непосредственно участвовать в военных действиях.

В чем сложность для кремля

По его словам, армия россиян большая только на бумаге.

"В эти числа входят и водители, которые возят генералов, и кадровики, штабные тыловые крысы", – заметил эксперт Института будущего.

Он добавил, что сейчас кремль ставит задачу, которую практически невозможно реализовать – за 4 месяца собрать такое большое количество людей. Однако даже если оккупантам удастся увеличить армию по плану путина, это существенно не повлияет на ее боеспособность.

Пушечное мясо с запасом

Перед началом вторжения в Украину россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. По словам экс-сотрудника СБУ, это свидетельствует о том, что кремль рассчитывал на такое количество потерь на фронте.

"Учитывая это, можно было предположить, что для россии условно 50 тысяч были поворотной цифрой, после которой нужно думать, что делать дальше", — сказал Ступак.

За 6 месяцев войны количество военных, которых россия потеряла на фронте в Украине, превысило 46 тысяч. Ступак предположил, что оккупанты понимают, что их потери и дальше будут расти.

Они анализируют ситуацию, видят тенденцию. И предполагают: "Мы будем терять сколько-нибудь, так давайте возьмем новых с запасом". россияне увеличивают свою планку до 137 тысяч,

– подчеркнул он.

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В целом россия планирует увеличить штатное количество военных сил до 2 039 758 человек. В Министерстве обороны Украины посоветовали стране-агрессору закупить 2 миллиона мешков для трупов.

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики испытывают значительные проблемы в комплектовании своих войск. Как сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, в настоящее время против Украины воюет около 160 тысяч оккупантов. В эту цифру не учтены захватчики из росгвардии, также участвующие в войне.

россияне всячески пытаются избежать судьбы своих "коллег", погибших на фронте в Украине. В частности, военный контингент россии, который дислоцируется в Казахстане, отказывается возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.