Об этом заявил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Руководитель управления указывает на подавленное психологическое состояние российских солдат и неполное обеспечение – недостаток пищи, неудовлетворительные условия размещения и тому подобное.

По полученной нами информации, лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. А 30% техники неисправна. Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках,

– добавил начальник Управления СБУ в Харьковской области.

По информации Дудина, российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – сказал Дудин.

А какие настроения в ВСУ

Украинские военные уже восьмой год защищают нашу родину от российских оккупантов. И за это время мы стали значительно сильнее не только морально, но и в плане военного обеспечения. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный уверен, что украинские военные будут защищать родную землю до последней капли крови".

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Согласно свежим результатам соцопроса, почти половина (48%) украинцев будут или воевать, или оказывать помощь армии в случае полномасштабного вторжения России. 18% будут только пытаться выжить, 3% – уезжать за границу.

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