О том, как украинцы оценивают угрозу эскалации со стороны России, свидетельствуют результаты исследования, которое провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр политической социологии.

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Отношение украинцев к возможности вторжения России

По результатам опроса, 39% украинцев считают, что угроза полномасштабной агрессии со стороны Москвы является или очень вероятной, или неизбежной.

считают, что угроза полномасштабной агрессии со стороны Москвы Еще 33% опрошенных склоняются к тому, что эта угроза хоть и не велика, однако возможна.

В отсутствие вообще каких-либо опасностей от восточного соседа верят лишь 7% украинцев.

Во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса, большинство населения склоняется к тому, что существует серьезная угроза нападения государства-агрессора.

Больше всего этот тезис поддерживает население на западе Украины – 49%. При этом тех, кто считает такую угрозу незначительной, больше всего среди жителей подконтрольных частей Донбасса – 64%. Большинство из тех, кто совсем не верит в угрозу из России, проживает на Востоке – 15%.

Как украинцы оценивают возможность атаки России / Инфографика "Демократические инициативы"

Большинство считает Россию виновной в обострении

61% украинцев возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство России. Так думает большинство населения на Западе – 84%, на Юге – 59%, на Востоке – 41%, а также в центральной части Украины – 60%.

Четверть опрошенных считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей – 53%.

Интересно! 44% среди русскоязычных украинцев считают, что именно Россия несет основную ответственность за текущую напряженность.

Уступки России украинцы не поддерживают

В случае обострения военного конфликта, 43% украинцев выступают против любых уступок России, даже при условии обещаний со стороны Москвы прекратить агрессию против Украины.

Такова позиция у большинства респондентов во всех возрастных группах. Кроме того, среди опрошенных в возрасте до 30 лет почти вдвое меньше тех, кто готов отказаться от вступления Украины в НАТО, по сравнению с респондентами в возрасте за 54 года.

Как на Западе (55%), так и на Юге (40%), Востоке (29%) и Центре (45%) большинство населения не готовы поддержать украинскую власть, если та решит для достижения мира пойти на уступки российским властям. Исключением является Донбасс, где большинство (52%) считает, что украинское правительство должно отказаться от вступления Украины в НАТО.

Почти половина украинцев готова воевать

По сравнению с декабрем 2021 года, количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии России в случае нового вторжения в Украину выросло на 5%.

По состоянию на февраль 2022 года в целом таких 14% украинцев. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных сил. 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

Почти половина (48%) украинцев будут либо воевать, либо оказывать помощь армии. 18% будут только пытаться выжить, 3% – уехать за границу. Одновременно с тем, за менее чем три месяца на 9% сократилась доля украинцев (до 14%), которые вообще не верят в новое вторжение государства-агрессора.



Половина украинцев оценивают возможность атаки России / Инфографика "Демократические инициативы"

Мужчины активнее женщин готовы идти воевать как в составе ВСУ, так и в составе добровольческих батальонов. Зато женщины больше предпочитают невоенную помощь.

Что известно об опросе





Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Его в период с 1 по 12 февраля провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр политической социологии. Методом интервью опрашивали 2 001 респондента из всех областей, кроме временно оккупированных территорий.Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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