Об отношении украинцев к возможности вступления страны в НАТО и ЕС свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

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Отношение украинцев к вступлению в НАТО

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО,

украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 30% негативно относятся к этой инициативе.

Социологи отметили, что за историю наблюдений с 2014 года это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в Альянс. В то же время еще в конце 2021 года вступление поддерживали 55 – 58% опрошенных.

К слову, более ранние опросы (до 2014 года) других социологов также показывали меньшую поддержку вступления в НАТО.

Поддержка вступления в ЕС

вступление в Евросоюз поддерживают 68% респондентов ,

, не поддерживают – 24%.

Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого в истории исследований с 2013 года показателя.

Взгляды украинцев в зависимости от разных критериев

Идею интеграции Украины в западные структуры больше поддерживают жители Запада и Центра страны, меньше – Юга. На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников.

Что касается ЕС, то в восточных регионах имеется паритет противников и сторонников.

В электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западные структуры среди избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии Мураева "Наши". Среди избирателей других политических сил большинство стремится к вступлению и в НАТО, и в ЕС.