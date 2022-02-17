Про ставлення українців до можливості вступу країни в НАТО та ЄС свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Ставлення українців до вступу в НАТО

62% українців підтримують вступ України до НАТО,

українців підтримують вступ України до НАТО, 30% негативно ставляться до цієї ініціативи.

Соціологи зазначили, що за історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України в Альянс. Водночас ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55 – 58% опитаних.

До слова, раніші опитування (до 2014 року) інших соціологів також показували меншу підтримку вступу в НАТО.

Підтримка вступу в ЄС

вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів,

не підтримують – 24%.

Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень з 2013 року показника.

Погляди українців залежно від різних критеріїв

Ідею інтеграції України в західні структури більше підтримують жителі Заходу й Центру країни, менше – Півдня. На Сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, ніж кількість противників.

Щодо ЄС, то у східних регіонах наявний паритет противників і прихильників.

В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України в західні структури серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" і партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість прагне до вступу і в НАТО, і в ЄС.