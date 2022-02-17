Про ставлення українців до можливості вступу країни в НАТО та ЄС свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".
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Ставлення українців до вступу в НАТО
- 62% українців підтримують вступ України до НАТО,
- 30% негативно ставляться до цієї ініціативи.
Соціологи зазначили, що за історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України в Альянс. Водночас ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55 – 58% опитаних.
До слова, раніші опитування (до 2014 року) інших соціологів також показували меншу підтримку вступу в НАТО.
Підтримка вступу в ЄС
- вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів,
- не підтримують – 24%.
Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень з 2013 року показника.
Погляди українців залежно від різних критеріїв
Ідею інтеграції України в західні структури більше підтримують жителі Заходу й Центру країни, менше – Півдня. На Сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, ніж кількість противників.
Щодо ЄС, то у східних регіонах наявний паритет противників і прихильників.
В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України в західні структури серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" і партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість прагне до вступу і в НАТО, і в ЄС.
Що відомо про опитуванняЙого 16 – 17 лютого провела соціологічна група "Рейтинг". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1 722 респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.