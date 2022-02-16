Про ознайомлення українців зі змістом мінських домовленостей та ставлення до них свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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Більшість поверхнево ознайомлена з мінськими угодами
- 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом мінських угод.
- 12% – дуже добре знають їхній зміст.
- Кожен п'ятий взагалі не знайомий зі змістом угод. Водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%.
Чи знайомі українці зі змістом мінських угод / Інфографіка "Рейтингу"
Українці вважають, що ці угоди слід переглянути
- 63% опитаних відповіли, що варто переглянути мінські домовленості та підписати нові. Цей показники у динаміці збільшується.
- Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги.
- 18% вважають навпаки, що Київ має вийти з переговорного процесу взагалі.
Як Україна повинна діяти щодо мінських домовленостей / Інфографіка "Рейтингу"
Винною більшість вважає Росію
- 57% українців відповіли, що в тому, що мінські угоди не працюють, винна Росія.
- 10% покладають вину на бойовиків.
- Тільки 12% вважають винною Україну.
- 12% не змогли відповісти хто винен.
Хто винен, що угоди не виконують / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитуванняЙого протягом 2 – 13 лютого провела соціологічна група "Рейтинг". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2 000 респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.