Відповідну заяву щодо ухвалення російською Держдумою звернення до Володимира Путіна про бойовиків зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал.

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Столтенберг про можливе визнання Росією бойовиків

Якщо це відбудеться (визнання Росією бойовиків – 24 канал), то це буде чергове грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України,

– наголосив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що немає жодних сумнівів, що Донецьк та Луганськ – це частина України в її визнаних міжнародною спільнотою кордонах. "Тому таке визнання стане порушенням міжнародного права", – додав він.

Крім того, це також є порушенням і мінських домовленостей. Генсек Альянсу переконаний, що такі дії Москви "ускладнять пошуки рішень у межах мінських угод".

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