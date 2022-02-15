Соответствующее заявление относительно принятия российской Госдумой обращения к Владимиру Путину о боевиках сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал.

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Столтенберг о возможном признании Россией боевиков

Если это произойдет (признание Россией боевиков – 24 канал), это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины,

– подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что нет никаких сомнений, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. "Поэтому такое признание станет нарушением международного права", – добавил он.

Кроме того, это также нарушение и минских договоренностей. Генсек Альянса убежден, что подобные действия Москвы "усложнят поиски решений в рамках минских соглашений".

Госдума поддержала обращение о легитимизации боевиков

Российская Госдума 15 февраля приняла обращение к Владимиру Путину о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса. За это проголосовал 351 депутат, против – 16, еще один – воздержался. Скандальный документ разработала коммунистическая партия России.

В обращении говорится о скорейшем проведении переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

В украинском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. В то же время, оно будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей". В Офисе Президента добавили, что это значительно усложнит ситуацию в Европе.

А Верховная Рада после этого решила обратиться в ряд международных организаций и к правительствам стран.

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