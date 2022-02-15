Подробности от Подоляка

Демократическое сообщество должно немедленно отреагировать на выход России из минских соглашений в пользу боевиков. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Показательно неуважение к немецкой стороне, как к участнице нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано, когда канцлер находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на этот эскалационный шаг, который лишь усугубляет ситуацию в Европе.

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в случае, если Россия выйдет из минских соглашений, это окончательно докажет, что именно она ответственна за отсутствие прогресса в переговорах по прекращению войны на Донбассе.

Что известно о признании боевиков

Россия уже 8 лет поддерживает фейковые республики на Донбассе. Однако официально признавать их агрессор не спешил. Инициативу этого взяли на себя российские коммунисты.

14 февраля профильный комитет Госдумы поддержал 2 проекта постановления о признании своих наемников.

15 февраля российский парламент одобрил документ. Теперь его направят президенту Владимиру Путину.

В ответ Верховная Рада поддержала обращение в международные организации и к государствам мира с просьбой не признавать "легитимизацию" боевиков. За соответствующую инициативу проголосовал 331 нардеп.

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