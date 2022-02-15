Как рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Жадный", перед этим было тихо. После того, как ситуация по поводу вероятного полномасштабного вторжения России стала более актуальной, обстрелы на передовой участились.

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"Сейчас противник ведет не интенсивный огонь. Он провоцирует, но маленькими шагами", – отметил военнослужащий ВСУ с позывным "Лука".

Провокации несколько раз в неделю

Сейчас провокации случаются несколько раз в неделю, как отмечают бойцы. Однако бывают дни, когда оккупанты начинают варить гораздо больше, чем обычно.

За полгода обороны на участке фронта в Катериновке воины хорошо изучили, чего именно в такие моменты хотят российско-террористические войска.

Выявлена работа их снайперов, потому что, бывало, замахивали единичными выстрелами. Хотели вытащить на бой. Но все уже давно служат и знают, что на такое вестись не нужно,

– рассказал военный Юрий.

Чем больше Россия лязгает на границе оружием, тем активнее становится вражеская разведка на линии разграничения. Так, только в ночь на понедельник 14 февраля дважды линию разграничения пересек российский беспилотник "Орлан-10".

После таких обстрелов – жди артподготовки, уверен Юрий. Подобную ситуацию на том участке фронта его подразделение уже переживало в начале осени. Тогда оккупанты били не только из артиллерии, но и управляемыми ракетами. Люди и техника от обстрелов не пострадали.

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Как отметил военнослужащий ВСУ Юрий, одна ракета оккупантов стоит примерно 10 тысяч долларов. Отсутствие на противоположных позициях стрельбы противотанковыми ракетами – единственное, что изменилось в последнее время.

На Востоке враг продолжает открывать огонь: смотрите сюжет 24 канала

Бойцы живут обыденной жизнью

Количество техники и живой силы в рядах оккупантов неизменно. Бойцы живут обыденной жизнью.

У нас оборудованы позиции, мы ведем наблюдение за противником, все его действия мы фиксируем и передаем нашему командованию. Также постоянно поддерживаем оружие в боеготовности,

– резюмировал Лука.

На Востоке слухи о полномасштабном наступлении бойцы воспринимают сдержанно. Радуются минутам тишины и четко понимают, что уже через мгновение она может оборваться. Война там длится уже 8 лет.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.