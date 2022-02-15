Министр иностранных дел отметил, что украинские дипломаты работают в режиме 24/7, чтобы защитить наши национальные интересы. Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга 14 февраля.

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Украине действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады, премьер-министр и члены правительства продолжают планомерную работу по повышению стойкости нашего государства.

Важно! ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление, получит достойный ответ.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Россию: смотрите видео

Украина готова противостоять врагу