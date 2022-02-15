Министр иностранных дел отметил, что украинские дипломаты работают в режиме 24/7, чтобы защитить наши национальные интересы. Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга 14 февраля.
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Украине действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады, премьер-министр и члены правительства продолжают планомерную работу по повышению стойкости нашего государства.
Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Россию: смотрите видео
Украина готова противостоять врагу
- Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.
- Алексей Резников заявил, что атака на украинскую столицу возможна только со стороны Беларуси. В то же время он объяснил, что большая часть границы с этой страной – чащи и болота.