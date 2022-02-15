Міністр закордонних справ зазначив, що українські дипломати працюють у режимі 24/7, аби захистити наші національні інтереси. Про це він повідомив під час щоденного брифінгу 14 лютого.
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Україні дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого й ви бачите, що дипломатія продовжує працювати,
– сказав Дмитро Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і члени уряду продовжують планомірну роботу над підвищенням стійкості нашої держави.
Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Росію: дивіться відео
Україна готова протистояти ворогу
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