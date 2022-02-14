Олексій Резінов заявив, що мовиться всього про 250 кілометрів кордону без такого складного рельєфу. Відповідну інформацію міністр озвучив 14 лютого в ефірі програми.

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Олексій Резінков прокоментував ймовірний напад Росії на Київ

Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з Білорусі. Прошу не забувати, що у нас 1000 кілометрів кордону з Білоруссю. З яких 750 кілометрів – це болота, хащі, дуже складний рельєф,

– заявив Резніков.

Міністр пояснив, що саме тому не в кожному місці в принципі легко перетнути цей кордон.

"Всього 250 кілометрів й вони не над Києвом, а ближче до польського кордону. Тобто, навіть з точки зору географії, це дуже складна історія атакувати з Півночі. По-друге, до Києва треба дійти ще майже 200 кілометрів", – пояснив Резніков.

Ба більше, міністр запевнив, що одна з систем оборони побудована так, що Україна готова до відсічі: "До Києва ніхто не дійте. Я вже не кажу про спроможність 4-мільйонного Києва себе захищати".

Олексій Резніков заявив, що ймовірність захоплення Києва, його "падіння" за декілька діб – це величезна помилка та нісенітниця. Міністр перепросив, якшо такої думки дотримуються наші партнери.

Ймовірний напад Росії на Україну: останні новини

11 лютого іноземні ЗМІ заявили, що Росія може напасти 16 лютого.

14 лютого секретар РНБО Олексій Данілов спростував цю інформацію та пояснив, що наразі не вбачають, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись чи то 16, чи то 17 числа.

Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. Президент підписав відповідний указ та доручив Кабміну підвищити грошове забезпечення військовим, прикордонникам та нацгвардійцям.

Зеленський звернувся через можливий напад Росії 16 лютого – дивіться відео