А проте у Білому домі офіційна риторика не настільки критична, як зауважив 24 канал. Радник з питань безпеки Джейк Салліван фактично спростував інформацію ЗМІ й заявив, що немає точної інформації, чи вирішив Володимир Путін нападати на Україну.

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Західні ЗМІ подають напад Росії на Україну як факт, що от-от відбудеться

Інформаційне поле навколо можливого вторгнення росіян в Україну знову вибухнуло "сенсаціями" у п'ятницю, 11 лютого.

Скажімо, німецьке видання Der Spiegel із посиланням на ЦРУ та військових США написало, що напад відбудеться у середу, 16 лютого. Мовляв, про це американські спецслужби повідомили уряд та країни НАТО.

Ба більше, журналісти описали шляхи вторгнення та подробиці про дії окремих російських підрозділів.

Щоправда, видання й визнало, що не можна оцінити чи передбачити неминучості нападу.

У Bloomberg написали дещо схоже: остаточні наміри президента Росії Володимира Путіна щодо України невідомі, але нова агресія може розпочатися днями.

Там тільки дату вказали іншу, ще ближчу – вівторок, 15 лютого.

Мовляв, цього дня Росія може піти на провокацію на Донбасі або й одразу напасти на Київ.

Далі – більше. Телеканал NBC news теж із посиланням на джерела в розвідувальних агенціях США повідомив, що Росія має 9 маршрутів вторгнення до України.

Журналісти навіть опублікували яскраві карти цих напрямків (за одним із них, скажімо, до Києва російські танки доходять за 2 доби).

І заявили, що росіяни збираються застосувати тактику оточення підрозділів Збройних сил України з різних боків – щоб створити "котли".

До слова, цього ж дня пролунала неординарна за змістом заява від Росії.



Заступник постійного представника Кремля при ООН Дмитро Полянський, як написали у ТАСС, висловив переконання, що, не повірите, це США зібралися вдертися до України.

У Білому домі запевняють: плани нападу у Росії є, але не відомо, чи віддав Путін наказ

Радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван на брифінгу 11 лютого спростував інформацію ЗМІ, нібито США вже мають точну інформацію про наявність наказу Володимира Путіна про військове вторгнення в Україну.

Хоча це сталося не одразу. Спершу Салліван говорив страшні речі:

Мовляв, Росія може почати вторгнення ще під час Олімпійських ігор в Пекіні. Тобто, напад може статися до 20 лютого.

Ба більше, Салліван припустив, що Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак, а продовжить захопленням низки великих міст, зокрема й Києва.

І тільки раз зауважив, що все це може статися, "якщо Володимир Путін ухвалить таке рішення".

Тож журналісти навіть змушені були уточнити у представника Білого дому: чи "криваве вторгнення в Україну" дійсно почнеться от-от?

Джейк Салліван заявив у відповідь: розвідка США впевнена, що така ймовірність є, але не впевнена, що таке рішення вже Путіним прийняте.

Зауважте! Ці моторошні заяви з боку Заходу пролунали на тлі нової хвилі повідомлень про те, що різні країни просять своїх дипломатів та інших громадян негайно виїхати з України.



Такі повідомлення надійшли від США, Великої Британії, Канади, Ізраїля та інших держав.

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