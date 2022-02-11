У МЗС країни-агресорки побідкалися, що у 2021 – 2022 роках світ зіткнувся з безпрецедентною по масштабності медійною компанією. Її метою є начебто переконати усі, що Росія збирається вторгнутися в Україну.
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Західні медіа обслуговували політичне замовлення своїх урядів, скоординовано тиражуючи неправдиву інформацію та беручи участь у повномасштабній інформаційній війні,
– заявили у МЗС Росії.
Росія продовжує стягувати війська
- Тим часом "ображена фейками" Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.
- Відповідну світлину оприлюднив у мережі журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер
- На опублікованому зображенні видно, що держава-агресорка стягує сили під Курськ – це усього за сотню кілометрів від українського кордону.
- Тим часом на територію аеродрому Жовтневий (окупований Крим) привезли понад 550 наметів та сотні одиниць військової техніки.
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