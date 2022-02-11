Нові фото з супутника, зроблені Maxar Technologies, оприлюднив журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер. Дані були за 10 лютого.

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Сотні одиниць техніки помітили на аеродромі у Криму

Так на аеродром Жовтневий, що в окупованому Криму, привезли близько 550 наметів та сотні одиниць військової техніки. Також нове озброєння та особовий склад прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав.



Тут розгортаються сили артилерії та проводять навчання. Така сама ситуація біля села Славне на північно-західному узбережжі Криму.

Дивіться фото з супутника на аеродромі Жовтневий та з Новоозерного і Славного / Фото Maxar:

Зверніть увагу! На фото видно розміщення реактивних систем залпового вогню та бронетехніки.

За сотню кілометрів від кордону України – скупчення російських сил

Додаткові сили і на полігоні у Курській області. Він розташований всього за 110 кілометрів від українського кордону.

Фото з Курської області / Фото Maxar:

У Білорусь теж прибувають російські військові

На аеродромі Зябрівка, що у Білорусі, до початку лютого була спокійна ситуація. Проте станом на 10 лютого тут з супутника помітили вертольоти та військовий транспорт. Також тут розгорнули польовий госпіталь.

Вертольоти, техніка та шпиталь на аеродромі Зябрівка / Фото Maxar:

А це вже Речиця, Гомельська область, за 45 кілометрів від кордону України / Фото Maxar:

Війська Росії поблизу українського кордону: останні новини

Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Саме ними прикривали масштабне стягнення військ Росії на білоруську територію.

За даними Conflict Intelligence Team, Кремль упродовж двох тижнів може завершити підготовку до наступу на Україну. Наразі Росія стягує техніку з Далекого Сходу та перекидає військових з Санкт-Петербурга та кордонів з Казахстаном.

Тим часом епічне відео з російськими солдатами поширили у мережі. Військові просто застрягли у болоті у Ростовській області.

Всього кілька днів тому журналіст Юрій Бутусов зазначав, що держава-агресорка досі не почала відведення своїх військ від кордону України. Однак Москва останнім часом і не перекидала туди додаткові сили.

Дивіться відео, як Росія та Білорусь проводять спільні навчання:

Текст публікації Крістофера Міллера:

Супутникові знімки за останні 24 години показують, що Росія продовжує нарощувати війська в Криму, Білорусі та на заході Росії.