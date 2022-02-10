Зауважимо, що маневри російських та білоруських військових відбуваються на тлі ескалації навколо України.

Важливо Упродовж двох тижнів Росія може завершити підготовку до масштабного наступу, – CIT

Як зазначили у міноборони Росії, під час навчань збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо:

припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції,

а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Під час навчання виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного противника,

– мовиться на сайті оборонного відомства Росії.

Відомо, що навчання триватимуть до 20 лютого.

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Де розмістили російські війська

Наразі військові маневри відпрацьовують на території Білорусі, зокрема, залучені полігони: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Додамо, що Кремль відкидає будь-які агресивні плани. Водночас у Європі б'ють на сполох – концентрацію військ називають найбільшою з часів Холодної війни. Однак, мова йде не лише про загрозу територіальній цілісності України.



Де розмістили російські війська у Білорусі / Фото Міноборони Росії

Раніше Кремль відправив у сусідню державу найбільшу кількість озброєння з часів Холодної війни. Через це у Європейському парламенті заговорили про можливу окупацію Білорусі. Депутати виступили за захист країни й її територіальну цілісність та незалежність.

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