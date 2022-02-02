75 членів Європарламенту з різних фракцій та країн 1 лютого опублікували відкритий лист на захист незалежності Білорусі. Про це заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

До теми Російські військові у Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Будь-яке дипломатичне рішення щодо стримування можливої агресії Росії проти України має включати незалежне і демократичне майбутнє Білорусі, але не її ціною,

– наголосили євродепутати.



Лист євродепутатів щодо Білорусі / Фото опублікував Франак Вячорка

Що відомо про російські війська у Білорусі

Вже тривалий час Росія стягує свої війська у Білорусь під приводом спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022". Розвідка та ЗМІ навіть заявляли, що Кремль може використати Білорусь для вторгнення в Україну. Адже російську техніку помітили на території країни всього за 200 кілометрів від Києва. Це при тому, що там не розташовані полігони, які залученні до навчань.

Кремль вже перекинув у Білорусь дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С", танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти тощо. Крім того, він почав розгортати польові пункти управління військами.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що російські війська у Білорусі більше схожі на окупаційні. Він застеріг, що армія країни-агресора тепер більше загрожує саме Мінську, аніж Києву.

Це може вас зацікавити – російські війська входять у Білорусь: відео