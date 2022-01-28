Виступаючи у Раді, міністр оборони Олексій Резніков висловився про сили та техніку, які Москва направляє у Білорусь. На його думку, вони більше загрожують саме Мінську, а не Україні.

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Міністр попередив про загрозу для Білорусі

Резніков запевнив, що його відомство уважно аналізує ситуацію на північному напрямку. Досі не було жодних спроб атакувати Україну за допомогою мігрантів чи інших загроз. А от російські війська продовжують прибувати на навчання у Білорусь.

За своїм складом вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні,

– застеріг міністр.

Держава-агресорка брязкає зброєю

Росія перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. У Кремлі заявили, що це – заплановані дії у рамках н авчань "Союзна рішучість-2022".

авчань "Союзна рішучість-2022". У Білорусь відправили й багатоцільові винищувачі Су-35С. Їхній бойовий радіус, за інформацією у "Вікіпедії", сягає до 1 600 кілометрів.

Аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що Росія перекинула свої війська й у Брянську область. Цей регіон межує з Україною та Білоруссю.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Резніков відповів на цинічні звинувачення

Очільник Міноборони наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі. "Це нонсенс. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. Будь-які силові дії проти Білорусі суперечать нашим інтересам", – зазначив глава відомства.

Крім цього, Резніков відкинув й необґрунтовані звинувачення у бік України в нібито підготовці збройних провокацій на Донбасі. Посадовець наголосив, що наша держава послідовно зміцнює оборону, але чітко дотримується усіх зобов'язань. "Ми розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового", – підкреслив він.

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