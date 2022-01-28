Выступая в Раде, министр обороны Алексей Резников высказался о силах и технике, которые Москва направляет в Беларусь. По его мнению, они больше угрожают именно Минску, а не Украине.
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Министр предупредил об угрозе для Беларуси
Резников заверил, что его ведомство внимательно анализирует ситуацию на северном направлении. До сих пор не было никаких попыток атаковать Украину с помощью мигрантов или других угроз. А вот российские войска продолжают прибывать на учения в Беларусь.
По своему составу они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу. И представляют большую угрозу Минску, чем Украине,
– предостерег министр.
Государство-агрессор бряцает оружием
- Россия перебрасывает в Беларусь танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и другую военную технику. В Кремле заявили, что это – запланированные действия в рамках учений "Союзная решимость-2022".
- В Беларусь отправили и многоцелевые истребители Су-35С. Их боевой радиус, за информацией в "Википедии", достигает 1 600 километров.
- Аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что Россия перебросила свои войска и в Брянскую область. Этот регион граничит с Украиной и Беларусью.
Резников ответил на циничные обвинения
Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Беларуси. "Это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. Любые силовые действия против Беларуси противоречат нашим интересам", – отметил глава ведомства.
Кроме этого, Резников отверг и необоснованные обвинения в сторону Украины в якобы подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Чиновник отметил, что наше государство последовательно укрепляет оборону, но четко придерживается всех обязательств. "Мы рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового", – подчеркнул он.
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