Называется мероприятие "Союзная решительность-2022". И Россия с решимостью отправляет в Беларусь все большее количество военных подразделений и военной техники.

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Истребители Су-35С России также будут участвовать в военных учениях в Беларуси

Минобороны России сообщило, что на военные учения в Белоруссию полетели многоцелевые истребители Су-35С. Причем не из близких дислокаций, а из ВВО – Восточного военного округа.

Причем, россияне уточнили, что еще до начала основного этапа учений (намеченных на 10 февраля) будут заниматься "организацией охраны важных государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве" в Беларуси. А еще – проверять способность ПВО прикрывать важные объекты на белорусской территории.

Какая опасность от Су-35С угрожает Украине?



Боевой радиус самолетов Су-35, как отмечено в Википедии, – до 1600 километров. Это значит, что при вылете с территории Беларуси они могут теоретически поразить любую цель на всей территории Украины.

Что нужно знать об учениях в Беларуси "Союзная решимость"

О совместных военных учениях президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились в декабре 2021. То есть, как раз перед планируемыми на начало января переговорами с НАТО, США и ОБСЕ по поводу ультиматума Кремля о предоставлении "письменных гарантий безопасности".

Мероприятие якобы проведут в два этапа (основной продлится с 10 по 20 февраля) для "проверки сил реагирования" обеих стран на "угрозу внешней агрессии".

Однако территория проведения расположена почему-то непосредственно у западной границы Беларуси с Польшей и Литвой, а также неподалеку от южного участка границы с Украиной.

Учения назвали "Союзная решимость-2022", поскольку Россия и Беларусь уже давно двигаются к формированию так называемого "Союзного государства" .

Заметим, что Россия отправила в Беларусь уже много мощного оружия и военных. Например:

Важно! В НАТО считают, как отмечали в The Guardian, что количество российских военных в Беларуси сейчас "превышает то, которое мы могли бы ожидать от обычных учений".