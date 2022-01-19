По информации Минобороны России, учения будут проходить в 2 этапа. Первый – до 9 февраля, второй начнется 10 февраля и продлится до 20 февраля.

Важно Стягивание российских войск к границам Украины почти завершилось

Что будут отрабатывать

На первом этапе будут перебрасывать и создавать группировки военных сил на территории Беларуси. Будут организовывать охрану и оборону важных государственных и военных объектов, охранять границу в воздушном пространстве.

Во время второго этапа проверки проведут совместное обучение "Союзная решимость-2022". В его рамках отработают вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также будут тренироваться противодействовать терроризму и защищать интересы государства-союзника.

Охрана границы

Во время обучения военные будут отрабатывать меры по усилению охраны государственной границы для предотвращения проникновения вооруженных групп боевиков и перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, будут тренироваться искать, блокировать и уничтожать вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы.

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Где будут тренироваться

Практические действия войска будут тренировать на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и на отдельных участках местности в Беларуси. Планируют также привлечь аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Вероятные планы России о вторжении из Беларуси

В то же время в посольстве России в США ответили, что перемещать свои войска – это их право и оспорили вероятное нападение на Украину. Также Кремль заявил, что такие сообщения могут "подтолкнуть Киев к провокациям".

В Госдепе США 18 января предположили, что перемещение российских военных в Беларусь – это подготовка к нападению на Украину. Штаты уже рассказали о своих опасениях "частно" белорусским властям.

Сегодня, 19 января, военную технику страны-агрессоры заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины – Киева. Отмечается, что в районе, где ее заметили – нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений.

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