За інформацією міноборони Росії, навчання відбуватимуться у 2 етапи. Перший – до 9 лютого, другий розпочнеться 10 лютого й триватиме до 20 лютого.

Важливо Стягування російських військ до кордонів України майже завершилось

Що відпрацьовуватимуть

На першому етапі перекидатимуть та створюватимуть угруповання військових сил на території Білорусі. Організовуватимуть охорону та оборону важливих державних та військових об'єктів, охоронятимуть кордон у повітряному просторі.

Під час другого етапу перевірки проведуть спільне навчання "Союзна рішучість-2022". У його рамках відпрацюють питання запобігання та відбиття зовнішньої агресії, а також тренуватимуться протидіяти тероризму та захищати інтереси держави-союзника.

Охорона кордону

Під час навчання військові відпрацьовуватимуть заходи щодо посилення охорони державного кордону для запобігання проникненню озброєних груп бойовиків та перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів. Крім того, тренуватимуться шукати, блокувати та знищувати збройні формування та диверсійно-розвідувальні групи.

Читайте також Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії

Де тренуватимуться

Практичні дії війська тренуватимуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та на окремих ділянках місцевості в Білорусі. Планують також залучити аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

Ймовірні плани Росії про вторгнення з Білорусі