Вскоре все может измениться и на Острове Свободы могут появиться российские ракеты. Это одна из угроз США.

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Угрозы ядерным оружием

Россияне озвучили это американским дипломатам во время переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Таким образом Кремль пытается вынудить Белый дом к уступкам.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что к компромиссам должна готовиться американская сторона. Россия же приехала сюда с четкой позицией, имеющей ряд элементов, которые вполне ясно и настолько четко сформулированы, в том числе на высшем уровне.

Отклонений от наших подходов просто не может быть,

– сообщил Рябков.

Россияне угрожают разместить свои ракеты не только на Кубе, но и в Венесуэле. Журналисты The New York Times выяснили, что Кремль может даже пойти на размещение ядерного оружия рядом с американскими границами.

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"Были намеки, хотя и нечетко сформулированы, что ядерное оружие могут перебросить в места, возможно, неподалеку от побережья Соединенных Штатов. Это сократит запас времени после запуска ракет до 5 минут, что потенциально может повлечь противостояние, похожее на Карибский кризис 1962 года", – уверены в издании.

Какие пути может рассматривать Кремль

Доставить в Латинскую Америку ядерные боеголовки русские могут несколькими путями. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что оружие можно доставить любым кораблем или подводной лодкой. Есть Балтийские страны и Северный и Дальневосточный флоты.

Самый незаметный – это дизельно-электрическая подводная лодка. Он не оставляет так называемого радиоактивного шлейфа, который отслеживается спутниками,

– заметил Жданов.

Однако одними боеголовками потенциального врага не напугаешь. Если перебрасывать ядерное оружие, то туда надо перебрасывать и носители ядерного оружия, заметил военный эксперт.

Это может быть авиация или пусковые ракетные комплексы. С авиацией еще более-менее – она может долететь туда и сесть на аэродром. С ракетными комплексами может быть проблема. Его в подводную лодку не запихнешь, надо везти суховозом. Большим грузовым судном. Олег Жданов Военный эксперт

Возможно повторение сценария Карибского кризиса 1962 года. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик пояснил, если американская разведка получит сообщение, что такое делают, то они попытаются перехватить российский корабль, который такое будет делать.

Режимы в Кубе и Венесуэле могут отказать Путину

У россиян могут возникнуть не только логистические проблемы, но и сугубо политические. На Кубе новый режим лишь формирует свою политическую силу. Поэтому может и не согласиться на сотрудничество с Москвой, чтобы не испортить крайне и без того очень шаткие отношения с соседом – США.

Обратите внимание Путин перешел к глобальному противостоянию

Ситуация в Венесуэле лучше. Москва помогла венесуэльскому президенту Николасу Мадуро 3 года назад удержаться у власти. Однако и здесь помехой могут стать те же Штаты.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик пояснил, что россияне будут понимать, что тогда уж точно против них будут какие-то действия из Штатов. Пытались что-то сделать с Мадуро и Дональд Трамп, и до него.

Сейчас Джо Байден ничего не делает. Однако же если Мадуро согласится на такое, то, возможно, будут более активные действия,

– заметил Дубовик.

Быть ли ядерному оружию в Беларуси

Скорее всего российские ядерные боеголовки могут появиться в Беларуси. Ради этого самопровозглашенный президент страны находится в Конституции. Из нее убрали пункт о безъядерном статусе страны. Голосование за изменения состоятся в конце февраля 2022 года.

Александр Лукашенко действительно когда-то балансировал между Западом и Россией, но сейчас этого уже нет. Он полностью в кармане Путина и не является самостоятельным игроком. Он абсолютно сейчас в тупике и у него нет никого другого выбора, чем согласится на то, что Россия будет делать. Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований

Новая холодная война в Европе

Это уже будет серьезной угрозой европейским странам. Прежде Всего Восточной Европе. Поэтому уже сейчас правительства стран Балтии запросили дополнительное военное присутствие США у себя.

Заметьте! Французы планируют отправить свои самолеты в Румынию для поддержки союзника по НАТО. Нидерланды же разместили своих солдат в Болгарии.

Такое противостояние России и Запада может вылиться в новую холодную войну в Европе. Россия вряд ли сможет ее выиграть.

Пока же Кремль взял паузу. В Москве еще не решили: продолжить ли нагнетать напряжение на восточных границах НАТО, или все же пойти на компромиссы в вопросах безопасности в Европе.