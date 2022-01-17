Заявили, что войска от украинской границы отводить не собираются, ведь это их гарантия не нападения со стороны НАТО. Но и США не промолчали и со своей стороны также повысили ставки.

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В этом свете все больше экспертов заявляют, что новая холодная война уже началась, а Путин стремится не просто захватить Украину, но и воссоздать СССР с привлечением всей Восточной Европы.

Такое поведение российского президента имеет свое объяснение – в Украине Путин уже проиграл.

Итак, начнем с поведения Кремля, которое трансформировалось за последние дни.

Ядерное оружие России

В конце прошлой недели заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обмолвился о том, что если США и НАТО не пойдут на условия Кремля, то Россия готова разместить ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле.

Сегодня эту же информацию уже подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Кроме того, один из единороссов в российской Госдуме Евгений Федоров вообще предложил нанести ядерный удар по территории США, чтобы продемонстрировать американцам свою решительность и сделать их более сговорчивыми.



Песков делает скандальные заявления / Фото Getty Images

Конечно, такое заявление единоросса может звучать абсолютным бредом. Но сегодня появилась еще одна информация, которая доказывает, что Россия пытается запугать США не просто войной против Украины.

Как пишет издание New York Times, оказалось, что россияне угрожали разместить свое ядерное оружие у берегов США даже во время переговоров на прошлой неделе.

Проще говоря, российские представители заявляли, что если им не уступят влияние в Восточной Европе, они начнут атаковать не Украину, а сами США.

К тому же россияне в ходе переговоров как бы невзначай намекали на более ранние слова Путина о том, что если НАТО продолжит свое сотрудничество с Украиной, Россия готова разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона.

Эти намеки совпадают с предположениями разведки США, что Россия может подумывать о новом развертывании ядерного оружия – возможно, тактических ядерных вооружений или мощного арсенала гиперзвуковых ракет.

Кремль не ослабляет хватку

Но не стоит думать, что повышение ставок между США и Россией значит, что Кремль ослабляет свою хватку вокруг Украины, совсем даже наоборот.

Накануне расследователи Conflict Intelligence Team обнаружили, что Кремль перебрасывает в сторону Украины ракетные комплексы Искандер.

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Минобороны России объяснило переброску оружия "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации". Якобы это подготовка к военным учениям "Восток-2022".

Но здесь есть одна несостыковка – эти учения официально пройдут аж через 8 месяцев.

К тому же, в Кремле уже даже не отрицают, что стягивают войска ближе к Украине для вероятного вторжения. Правда, называют это немного иными словами.

Москва шантажирует Запад

По мнению Москвы, НАТО якобы размещает свои силы в Украине для атаки против России, а потому войска на границе нужны для сдерживания вероятной агрессии.

Но причина конечно же в другом, Москва таким образом просто шантажирует не только Украину, но и Запад в целом, пытаясь добиться своей зоны влияния в Восточной Европе.

По факту Песков уже прямо заявляет, что войска на границе с Украиной – это не учения, они нужны там для прямой агрессии против Украины, если НАТО не пойдет на уступки.

Ну и в лучших традициях Кремля, Песков добавил, что Россия больше не намерена терпеть наглое поведение НАТО. Ведь по их логике, Альянс создавался как раз не для того, чтобы атаковать Россию в будущем. Хотя, никаких поводов для таких выводов НАТО никогда не давали.

Запад не молчит

Конечно же, на Западе тоже не молчат и высказываются в защиту именно Украины. Например, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что было бы странно в сложившейся ситуации требовать каких-то уступок от Украины, когда агрессором является Россия.



Столтенберг призвал не требовать уступок от Украины / Фото Getty Images

Но в то же время в НАТО настаивают именно на диалоге. Даже допускают возможность повторных переговоров с Москвой по всё тем же гарантиям безопасности.

Но все же не стоит думать, что в НАТО сдаются. Ведь за дипломатией стоит достаточно четкая позиция Запада.

Важно! Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, глава европейской дипломатии Жозеп Борель и главы МИД стран ЕС в очередной раз скоординировали свои позиции и пришли к выводу, что они едины в ответе на агрессию Кремля.

К тому же, прямо сейчас идет кропотливая работа по ответным мерам с участием Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Киев добивается от Европы принятия общей стратегии по сдерживанию России.

И что важно, в ней речь идет и об усилении обороноспособности Украины, чему Германия долго противилась.

ЕС – за Украину

К тому же, все больше стран ЕС показывают свою непоколебимую поддержку Украины. Например, Дания накануне выделила 22 миллиона евро на укрепление силовых структур Украины. Может это и не большая сумма, но она сигнализирует о том, что Дания точно с нами.

Кроме того, Швеция становится всё более категоричной к России и осознает, что угроза задевает не просто Украину, но и всю Европу.

К слову. Накануне стало известно, что Швеция начала срочную переброску своих войск на остров Готланд – это ближайшая к России часть страны.

Осталось лишь додавить Германию в её нежелании поставлять оружие Украине. Но в отношении позиции Берлина четко выразился глава Украинского МИДа Кулеба, который заявил, что никакие бизнес интересы не стоят начала новой войны, а потому пора бы проснуться и перестать заигрывать с Кремлем.

В этом моменте мы можем прийти к выводу, что попытка Путина разделить Европу при помощи угроз Украине, и таким образом получить влияние на Восточную её часть, – уже провалилась.

Европа и США показали, что они не будут мириться с таким поведением Кремля, и не готовы отдавать на растерзание Путину не просто Украину, но и другие свои страны.

И будьте уверены, речь идет не только об Украине, речь идет о большем.

Удар по больному Путина

В этом контексте очень уместное заявление сделал американский сенатор-республиканец Митт Ромни.



Митт Ромни сделал заявление / Фото AFP

Он уверяет, что Путин, увидев некую разобщенность на Западе, в том числе и в вопросе "Северного потока-2", решил попытаться воссоздать новую версию СССР и тем самым развалить НАТО. Но если Запад не хочет этого допустить, пора ударить по самому больному.

Конечно, еще далеко не факт, что голос Ромни будет услышан, но Запад уже показал Путину, что он един, а значит никто в НАТО или ЕС не станет отдавать под российское влияние Украину и другие страны Восточной Европы, которые вошли в состав НАТО после 1997 года.

Ведь именно этого так добивался Путин. И именно из-за провала попытки разъединить Европу, из-за провала попытки запугать всех войной в Украине, Путин решил вынуть из рукава свои следующие козыри.

Первый козырь – угроза ракетами у границ США

И чтобы вы не думали, что это просто пустые слова, обратите внимание на последние заявления НАТО. О чем они готовы говорить с Россией? О взаимном сокращении вооружений, в том числе и ядерного.

Путин испытал Запад на прочность с помощью угроз Украине, увидел отпор и теперь переходит к следующим методам давления. То есть переговоры переходят уже совсем в другую плоскость.

Путин не просто так начал разбрасываться угрозами разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле.

Другой козырь – это кибератаки

Накануне Украина подверглась атаке на правительственные сайты. И вот, спустя пару дней, Министерство цифровой трансформации Украины заявило о том, что за атакой стоит именно Россия.

Важно Россия стоит за кибератакой на Украину и готовит новые фейки о "сливе" данных, – Минцифры

Позже эту информацию подтвердили и в Евросовете, заявив о том, что это стало одним из эпизодов гибридной войны против Украины.

В Вашингтоне же заявили, что эти кибератаки могут быть сигналом и самим США. Потому Америке стоит проявить силу для сдерживания кремлевских хакеров. Об этом говорит американская разведка.

И такое замечание действительно важно, ведь Кремль не просто атаковал украинские сайты, он тут же послал сигнал Вашингтону о том, что все его хакеры под контролем Кремля, и что именно там решают – когда атаковать Запад, а когда нет.

Накануне, Москва заявила о том, что ФСБ арестовали хакеров группировки REvil, которые в прошлом году атаковали американский нефтепровод Colonial Pipeline.

Кому-то этот шаг может показаться попыткой наладить отношения, но на самом деле таким образом Путин показывает, что именно он может решать, когда и на какие объекты нужно совершить кибератаку, а когда можно и приструнить хакеров.

Резюмируя, Путин проиграл первый раунд, когда пытался выбить уступки от Запада с помощью угроз в адрес Украины, а потому перешел к более глобальному противостоянию.

Но за этим всем стоит еще большая угроза для Украины, ведь в попытке снизить накал, есть риск того, что переговоры между Западом и Россией снова сведутся к вопросу Украины. Тогда такая жертва может показаться малой кровью по сравнению с глобальной войной.