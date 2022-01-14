Такое заявление 14 января сделал генерал-лейтенант Лейф Майкл Клаессон, руководитель операций вооруженных сил Швеции. Он подчеркнул, что российская активность в Балтийском море "отклоняется от привычной картины".

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Почему Швеция перебрасывает свои войска

Недавно Швеция заметила в Балтийском море ряд десантных кораблей северного флота России. Учитывая это страна планирует передислоцировать свои войска.

Клаессон заметил, что это не обязательно свидетельствует об усилении угрозы. Впрочем, Стокгольм должен адаптироваться к сложившейся ситуации и быть готовым к различным сценариям.

Что будут делать военные

Руководитель операций уточнил, что в разных регионах страны военные будут действовать по-разному. Некоторые из мероприятий, к которым планируют прибегнуть шведские вооруженные силы, будут засекреченными. Впрочем, они точно будут заметны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море. Он расположен в 300 километрах от российского Калининграда.

Мы будем действовать как в воздухе, так и на море, под землей и на земле. Различными способами и в разных географических местах,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Напряжение в Европе может сохраняться еще долго

Накануне ситуацию прокомментировала и генерал-майор Лена Халлин, глава шведского агентства военной разведки. Она посетовала, что в течение определенного времени "события двигались в направлении серьезного кризиса политики безопасности в Европе". По мнению Халлин, в течение последних месяцев этот кризис ускорился. "Это иллюзия, что напряжение в Европе будет временным", – добавила она.

Обратите внимание! Швеция не является близкими партнерами НАТО, но не его членом. Вступление в Альянс пока не находит поддержки среди граждан и политиков страны.

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