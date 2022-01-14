Таку заяву 14 січня зробив генерал-лейтенант Лейф Майкл Клаессон, керівник операцій збройних сил Швеції. Він наголосив, що російська активність у Балтійському морі "відхиляється від звичної картини".

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Чому Швеція перекидає свої війська

Нещодавно Швеція помітила у Балтійському морі низку десантних кораблів північного флоту Росії. З огляду на це країна планує передислокувати свої війська.

Клаессон зауважив, що це не обов'язково свідчить про посилення загрози. Втім, Стокгольм мусить адаптуватися до ситуації, яка склалася, та бути готовим до різних сценаріїв.

Що робитимуть військові

Керівник операцій уточнив, що у різних регіонах країни військові діятимуть по-різному. Деякі із заходів, до яких планують вдатися шведські збройні сили, будуть засекреченими. Втім, вони точно будуть помітними на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі. Він розташований за 300 кілометрів від російського Калінінграда.

Ми будемо діяти як у повітрі, так і на морі, під поверхнею й на землі. Різними способами і у різних географічних місцях,

– наголосив генерал-лейтенант.

Напруга в Європі може зберігатися ще довго

Напередодні ситуацію прокоментувала й генерал-майор Лена Халлін, голова шведського агентства військової розвідки MUST. Вона поскаржилася, що упродовж певного часу "події рухалися у напрямку серйозної кризи політики безпеки в Європі". На думку Халлін, протягом останніх місяців ця криза прискорилася. "Це ілюзія, що напруга в Європі буде тимчасовою", – додала вона.

Зверніть увагу! Швеція не є близькими партнерами НАТО, але не його членом. Вступ до Альянсу наразі не знаходить підтримки серед громадян та політиків країни.

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