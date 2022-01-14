Об этом министр иностранных дел Швеции сказала перед встречей на уровне глав МИД ЕС во французском Бресте.

Важно Нынешняя кибератака на Украину стала самой масштабной за 4 года

Линде рассказала, что узнала о кибератаке утром 14 января. В этом контексте она подчеркнула, что Швеция вполне солидарна с Украиной.

Мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинской власти. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся – о таких гибридных или кибератаках. Конечно, мы должны узнать, кто несет за это ответственность,

– добавила она.

В то же время, комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, Линде заявила о необходимости твердой единой позиции относительно действий России.

"Это приводит к усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть очень твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень строгими и решительными в нашем ответе", – подчеркнула министр иностранных дел Швеции.

Что известно о хакерской атаке на Украину

Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов временно остановили.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение "Дия" работает стабильно. Сейчас происходит восстановление всех систем.

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