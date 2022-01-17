Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля уверяет, что Москва нагнетает ситуацию.
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Москва в очередной раз заявила о "беспокойстве"
Это как раз и есть доказательство обоснованности наших беспокойств и того, что не мы – причина нагнетания напряженности,
– заявил Песков.
Отметим, что ранее в Эстонии заявили о готовности разместить не менее 5 тысяч военных НАТО. В Министерстве обороны Эстонии подчеркнули, что безопасность Балтийского региона нуждается в укреплении.
Эстония уже подготовила места для военных Альянса
Территория размещения подразделений Альянса находится в городе Тапа, в частности, там можно хранить технику и вооружение. Если бойцы НАТО будут находиться в стране дольше, они могут построить казармы.
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Россия может разместить вооружение в Латинской Америке: реакция США
- Ранее Россия заявила, что готова разместить свою военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле.
- По словам замглавы МИД России Сергей Рябкова, на такой шаг в Кремле готовы в случае провала переговоров по так называемым "гарантиям безопасности".
- Как сообщают американские СМИ, есть информация, что Рябков на переговорах в Женеве намекал на то, что Россия может разместить ядерные ракеты неподалеку от американской территории.