Генеральный секретарь также отметил, что у них есть международные группы на восточных границах союзников. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 7 января.

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Самое важное в этих войсках НАТО является то, что они присылают месседж: "Мы там!" И союзники НАТО будут привлечены с первого дня и тогда весь Альянс будет вовлечен – это очень сильный месседж,

– сказал Йенс Столтенберг.

"Не могу сказать точное количество войск, но это значительные мощности. У нас есть силы, войска, готовность, планы, чтобы мы могли защитить и уберечь наших союзников. Мы адаптируем, инвестируем гораздо больше, чем раньше – все это для того, чтобы сохранить мир в Европе", – подытожил политик.

Обратите внимание! Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что любая последующая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и много стоить России.

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