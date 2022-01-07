Генеральний секретар також зазначив, що у них є міжнародні групи на східних кордонах союзників. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся в п'ятницю, 7 січня.

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Найважливіше у цих військах НАТО є те, що вони надсилають меседж: "Ми там!" І союзники НАТО будуть залучені з першого дня й тоді весь Альянс буде залучений – це дуже сильний меседж,

– сказав Єнс Столтенберг.

"Не можу сказати точну кількість військ, але це значні потужності. У нас є сили, війська, готовність, плани, щоб ми могли захистити й оборонити наших союзників. Ми адаптуємо, інвестуємо набагато більше, ніж раніше – все це для того, щоб зберегти мир в Європі", – підсумував політик.

Зверніть увагу! Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу заявив, що будь-яка наступна агресія проти України матиме значні наслідки та багато коштуватиме Росії.

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