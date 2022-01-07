Генеральний секретар також зазначив, що у них є міжнародні групи на східних кордонах союзників. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся в п'ятницю, 7 січня.
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Найважливіше у цих військах НАТО є те, що вони надсилають меседж: "Ми там!" І союзники НАТО будуть залучені з першого дня й тоді весь Альянс буде залучений – це дуже сильний меседж,
– сказав Єнс Столтенберг.
"Не можу сказати точну кількість військ, але це значні потужності. У нас є сили, війська, готовність, плани, щоб ми могли захистити й оборонити наших союзників. Ми адаптуємо, інвестуємо набагато більше, ніж раніше – все це для того, щоб зберегти мир в Європі", – підсумував політик.
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.